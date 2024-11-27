Когда в Астане откроют наццентр искусственного интеллекта?

В центре будут располагаться кампус для стартапов и различные школы по искусственному интеллекту для студентов и госслужащих.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев заявил, что в следующем году в Астане будет открыт национальный центр искусственного интеллекта. Центр будет открыт по поручению Главы государства. Из республиканского бюджета средств на строительство и запуск центра не предусматривается, передает Zakon.kz.

«Будет координация разных источников, поэтому спонсорство в том числе. Мы будем разговаривать с большими IT-компаниями, потому что они хотят участвовать в открытии, аренде лабораторий, различных лабораторий по искусственному интеллекту. Каждый день добавляются желающие участвовать в этом проекте, дополнительные лаборатории. Сейчас проект находится на начальной стадии», — сказал Жаслан Мадиев.

В целом, Минцифры планирует обучить технологиям искусственного интеллекта 1 млн человек в течение пяти лет: 500 тыс. школьников, 300 тыс. студентов, 90 тыс. государственных служащих, 80 тыс. предпринимателей, 30 тыс. других категорий граждан.