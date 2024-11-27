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    Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

    Сотрудники «Казтелерадио» предупредили граждан о планируемых планово-профилактических работах.

    27 ноября 2024 11:09, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Kazpravda.kz.

    «29 ноября с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — говорится в официальном сообщении.

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