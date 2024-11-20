Нацбанк запустит «Цифровую инвестиционную монету»

Ее можно будет приобрести в мобильном приложении AIX «TABYS».

Национальный Банк Казахстана в честь празднования дня национальной валюты объявил о планах по запуску в I квартале 2025 года нового проекта «Цифровая инвестиционная монета». Золотые инвестиционные монеты можно будет приобретать и продавать online в любое время и из любой точки мира.

Стоимость инвестиционной монеты в цифровом эквиваленте будет рассчитываться в тенге на основе веса и цены золота, установленной LBMA (Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов), и обменного курса доллара США к тенге, установленного Национальным Банком. Реализация монет будет осуществляться в мобильном приложении «TABYS» биржи Astana International Exchange (AIX).

Монеты можно будет покупать, продавать обратно Национальному Банку, дарить, а также при накоплении их достаточного количества обменять на физическую золотую инвестиционную монету в территориальных филиалах Национального Банка.

Специально для проекта разработан эксклюзивный дизайн новой инвестиционной монеты ÚKI из золота Au 999,9 номиналом 100 тенге, весом 31,1 грамм. Монета выполнена в стиле коллекционных монет из серии «Культовые животные — тотемы кочевников». Инвестиционная монета ÚKI доступна к покупке только через мобильное приложение «TABYS».

Монеты будут выпускаться в блистерах.