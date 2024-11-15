Свидетельства об окончании курсов вождения оцифруют

Министерство внутренних дел Казахстана намерено навести жесткий порядок в сфере подготовки водителей.

О том, что уже сделано, рассказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев. Во-первых, исключены самоподготовка водителей и онлайн-обучение. Во-вторых, регистрация автошкол и курсантов ведется в информационной системе МВД, и это исключает возможность досрочной выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки. И, наконец, свидетельство об окончании курсов водителей будет полностью переведено в электронный формат, передает Sputnik.

«Ведется работа по полному переводу свидетельства об окончании курса обучения в электронный формат, что, в свою очередь, исключает подделку или их формальное получение. Также в целях исключения поддельных медицинских заключений Минздрав перенес справки в электронный формат», — заявил Кайсар Султанбаев.

Кроме того, МВД планирует вернуться к разрешительному порядку допуска автошкол к осуществлению деятельности по подготовке водителей.