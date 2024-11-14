Мошенники по всей стране: как фейковые онлайн-магазины обманывают покупателей

Несмотря на многочисленные предупреждения и рекомендации, казахстанцы продолжают лишаться средств, перечисляя большие суммы аферистам.

Подтверждением тому является история из Шымкента — мошенники продали несуществующие брендовые вещи за миллионы тенге. В пресс-службе Департамента полиции Шымкента рассказали о задержании 22-летнего жителя Тараза и двоих его сообщников из Алматы и Шымкента. Оказалось, что они создали в социальной сети фейковый аккаунт магазина брендовой обуви и сумок, передает Zakon.kz.

«Предприниматели» для своего интернет-магазина копировали фотографии товаров с реальных торговых площадок. Покупателям они поясняли условия поставки и получали оплату через денежные переводы или удаленные счета. Не дождавшись заказа, разочарованные клиенты обратились с заявлениями в полицию. В настоящее время по факту многократного мошенничества проводится расследование. Подозреваемые взяты под стражу.

«Потерпевшие от действий онлайн-аферистов могут находиться по всей стране», — говорят в ДП Шымкента.

Полицейские в очередной раз предупреждают: «Пользуясь сайтами объявлений, постарайтесь договориться об оплате после получения товара. Также попросите выйти на связь через видеозвонок, убедитесь в наличии товара. Никогда не отправляйте свои персональные данные, номера и коды банковских карточек незнакомым лицам».