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    Искусственный интеллект задействуют в законотворческой работе

    Целью внедрения искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий.

    6 ноября 2024 15:05, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В Казахстане в настоящее время ведется разработка искусственного интеллекта в сфере законотворчества. Как рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, искусственный интеллект будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах, передает Zakon.kz.

    «Целью внедрения искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий, а также информирование о необходимости внесения поправок в схожих нормах при изменении НПА», — сказал Бекболат Молдабеков.

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