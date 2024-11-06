Искусственный интеллект задействуют в законотворческой работе

Целью внедрения искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий.

В Казахстане в настоящее время ведется разработка искусственного интеллекта в сфере законотворчества. Как рассказал вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, искусственный интеллект будет помогать депутатам искать противоречия в законопроектах и анализировать схожие нормы в нормативных правовых актах, передает Zakon.kz.

«Целью внедрения искусственного интеллекта является формирование рекомендаций разработчикам НПА при выявлении правовых коллизий, а также информирование о необходимости внесения поправок в схожих нормах при изменении НПА», — сказал Бекболат Молдабеков.