С таким тезисом министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК выступил на круглом столе «Цифровая трансформация устойчивой мобильности на транспорте», который состоялся 1 ноября.

В своем выступлении министр ЕЭК проинформировал о развитии цифрового взаимодействия во всех отраслях транспорта с учетом интеграционной составляющей и его значении для обеспечения мобильности.

«Среди базовых направлений ЕАЭС для перехода на цифру в первую очередь нужно отметить развитие цифровой инфраструктуры. Ну, и конечно, трансформация управления интеграционными процессами», — обозначил Арзыбек Кожошев.

Участники мероприятия подчеркнули важность создания на евразийском пространстве единого транспортного цифрового контура в качестве одного из ключевых направлений развития ЕАЭС.

В завершение Арзыбек Кожошев сделал акцент на ценности взаимодействия между Комиссией и научным сообществом для внедрения и продвижения наилучших практик развития транспорта.

По результатам проведенной дискуссии отмечены своевременность инициированной работы, а также ее высокая научно-практическая и производственная востребованность для евразийского пространства в контексте актуальной повести Десятилетия устойчивого транспорта ООН на 2026–2035 гг. (UN Sustainable Transport Decade), 10-летия образования ЕАЭС и 80-летия МГИМО МИД России.