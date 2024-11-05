18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте
Их контент был связан с пропагандой наркотиков.
5 ноября 2024 19:08, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Регионы
В рамках исполнения поручения генпрокурора РК сотрудники городской прокуратуры в ходе мониторинга социальных сетей выявили Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории мегаполиса, передает Kazpravda.kz.
«Посредством информационной системы „Кибернадзор“ было заблокировано 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе», — заключили в надзорном органе.