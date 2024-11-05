18 Telegram-каналов заблокировали в Шымкенте

Их контент был связан с пропагандой наркотиков.

В рамках исполнения поручения генпрокурора РК сотрудники городской прокуратуры в ходе мониторинга социальных сетей выявили Telegram-каналы, созданные с целью пропаганды, рекламы и продажи наркотических средств и психотропных веществ на территории мегаполиса, передает Kazpravda.kz.

«Посредством информационной системы „Кибернадзор“ было заблокировано 18 Telegram-каналов с рекламой наркотиков. Работа в этом направлении ведется на постоянной основе», — заключили в надзорном органе.