5G появилась на второй станции метро в Алматы

Теперь пассажиры метро будут в сети на станциях «Райымбек батыр» и «Жибек Жолы», а в перспективе — и на всех 11 имеющихся и еще 4 планирующихся ко вводу станциях.

«Кселл» расширяет зону покрытия 5G под землей. После станции метро «Райымбек батыр» компания запустила связь по новой технологии на «Жибек Жолы». Всего в алматинском метрополитене 11 станций, и каждую из них оператор намерен обеспечить связью и интернетом не только по технологии 5G, но и 4G/ 3G. Сейчас поэтапно специалистами компании в «подземке» ведутся подготовительные и инсталляционные работы.

«Кселл» стал первым оператором в Казахстане, кто запустил коммерческую 5G в метрополитене. Ранее жители и гости Алматы пользовались всеми телеком-услугами только на станции «Райымбек батыр». Теперь пассажиры метро будут в сети на станции «Жибек Жолы», а в перспективе — и на всех 11 имеющихся и еще 4 планирующихся ко вводу станциях.

«Мы рады объявить, что связь и интернет, в том числе по технологии 5G, теперь работают на очередной станции алматинского метрополитена. Мы продолжаем активно устанавливать телекоммуникационное оборудование и на других станциях, чтобы покрыть их все. Это даст возможность алматинцам и гостям мегаполиса пользоваться всеми цифровыми сервисами, даже находясь глубоко под землей», — отметил директор проекта 5G АО «Кселл» Магометгирей Катиев.

Ранее пассажиры метро с момента спуска на станцию и до выхода на поверхность оставались вне зоны доступа мобильной сети. С приходом «Кселл» проблема со связью и интернетом для абонентов «Кселл» и activ в залах ожиданий станций «Райымбек батыр» и «Жибек Жолы» решена. Вместе с тем компания прорабатывает возможность обеспечения связью пассажиров метро и в туннеле.