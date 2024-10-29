В Wildberries подвели итоги работы в Казахстане за 9 месяцев 2024г.

Продажи казахстанских предпринимателей на онлайн-платформе выросли на 67,06% год к году.

В Казахстане активно развивается логистическое направление, увеличиваются площади складов и расширяется сеть пунктов выдачи заказов. На конец сентября 2024 г. количество ПВЗ выросло в 2,8 раза в сравнении с прошлым годом. При этом на всех фирменных пунктах осуществляется приемка продукции местных предпринимателей для отправки на склады Wildberries, что увеличивает скорость доставки товаров внутри страны.

С начала текущего года в Казахстане открыты новые логистические объекты Wildberries сразу в 2 городах — на западе и севере страны. Начал свою работу сортировочный центр в Актобе площадью 5000 кв м., также расширена площадь склада в Астане до 16000 кв м, что позволяет местным предпринимателям существенно сократить расходы на логистику и увеличить скорость доставки товаров до жителей как внутри страны, так и за ее пределами.

Всего на территории Казахстана доступно 8 логистических объектов общей площадью 43,000 кв. м. Они располагаются в Астане, Актобе, Алматы (Атакент и Байсерке), Шымкенте, Уральске, Семее и Атырау. Ежедневно на складах компании принимают более 60 тысяч единиц товаров, а бесперебойную круглосуточную работу обеспечивает более 850 человек.

Хранение товаров доступно на складах в Астане (16 тыс. кв. м.), Атакенте в Алматы (13,5 тыс. кв. м.), Байсерке (5 тыс. кв. м.) и Актобе (5 тыс. кв. м.). В ближайшее время планируется увеличение площади сортировочного центра в Уральске до 1600 кв. м.

Также продолжается строительство двух крупных логистических хабов в Алматинской области и Астане общей площадью около 269 тыс кв. м. Первые очереди будут введены в 2025 году. Новые объекты Wildberries создадут возможности занятости для 10 тыс человек и позволят увеличить скорость доставки до покупателей как внутри республики, так и во всех странах присутствия компании.

Интерес к онлайн-покупкам растет среди казахстанцев. Самые динамично развивающиеся категории товаров на площадке: ⁠одежда (+ 810% год к году), ⁠косметика и парфюмерия (+1187%), обувь (+736%), ⁠белье (+931%), автомобильные товары (+1713%), ⁠аксессуары (+818%), ⁠текстиль для дома (+644%), бытовая техника (+950%), продукты (+513%), здоровье (+1315%).

В ТОП-10 товаров, которые приобретают на площадке жители Казахстана, вошли: садовая техника (в денежном эквиваленте рост продаж увеличился на 991% год к году), садовые инструменты (+200%), мототовары (+305%), отделочные материалы (+217%), мебель для сна (+190%), шторы и аксессуары (+182%), оргтехника (+172%), электроинструменты и оборудование (+170%), бижутерия (+168) и электротранспорт (+157%).

Наиболее востребованными брендами из Казахстана стали сладости «Рахат», конфеты «Баян Сулу», пальто «DB Art», рулонные шторы «SeoNika», постельное белье «Blanket».