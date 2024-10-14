Финал Industry 4.0 Startup Battle состоялся на выставке KIOGE 2024

С 25 по 27 сентября 2024 года в Алматы состоялась 29-я ежегодная выставка и конференция KIOGE 2024, ставшая главным событием нефтегазовой отрасли Казахстана.

Мероприятие проходило в КЦДС «Атакент», объединив 340 компаний из 20 стран и предоставив участникам уникальную возможность познакомиться с передовыми технологическими и программными решениями для нефтегазового сектора. KIOGE 2024 привлекла внимание 117 казахстанских и 223 международных компаний, что подтвердило ее важность как ведущей платформы для обсуждения ключевых вопросов нефтегазовой отрасли, укрепления международного сотрудничества и развития новых технологических решений.

В рамках конференции, прошедшей в отеле The Ritz-Carlton Almaty, состоялся финал Industry 4.0 Startup Battle при поддержке Министерства энергетики и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Финал Industry 4.0 Startup Battle стал ярким событием конференции, продемонстрировавшим лучшие инновационные решения для нефтегазовой отрасли. В конкурсе приняло участие более 50 стартапов, из которых 11 лучших проектов было отобрано для финала. Участники презентовали свои решения в течение всего трех минут, стремясь заинтересовать жюри, в состав которого вошли эксперты из компаний QazaqGaz, Chevron Munaigas и VK Cloud.

Победителями конкурса стали следующие проекты:

— KAZITECH с системой цифровой очереди, получившая $10 000 от Xfinity Solutions;

— Equipmetry с облачной системой эффективного управления, получившая $15 000;

— World of VR с VR-тренажерами по охране труда и пожарной безопасности, получившая грант в размере 10 000 000 тг на облачные сервисы VK Cloud;

— Smart Gas с системой автоматической заправки FuelSync, ставшей специальным проектом ER10 Media;

— 3GIS с платформой для мониторинга автотранспорта и операторов в реальном времени, получившая доступы на обучение от Lerna Skillbox.