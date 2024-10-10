ЕНПФ распространил предупреждение.

Единый накопительный пенсионный фонд обратился к казахстанцам с важным предупреждением. Оказалось, что участились случаи мошенничества от имени фонда, передает Zakon.kz.

«В последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками ЕНПФ и звонят гражданам с тревожными новостями. К примеру, утверждают, что у вкладчика заблокирован счет и не поступают взносы. При этом предлагают „забронировать онлайн очередь на очный прием“, чтобы решить проблему и избежать штрафов», — заявили в ЕНПФ.

Во время звонка мошенники предлагают онлайн забронировать очередь и сообщают, что отправили код с номера 1414 на телефон жертвы. Затем они просят продиктовать этот код для завершения процесса бронирования. После того, как жертва сообщит этот код, ее деньги могут исчезнуть с банковских счетов.

В фонде подчеркнули, что казахстанцам важно знать: «Сотрудники ЕНПФ не обзванивают граждан. Поэтому необходимо быть бдительными и не сообщать никакие коды посторонним, а также не переходить по незнакомым ссылкам».

ЕНПФ рекомендует казахстанцам

— Никогда не сообщать свои коды и пароли

— Проверять информацию через официальные каналы

— Если кто-то звонит якобы от имени ЕНПФ, просто повесить трубку и связаться с фондом напрямую.