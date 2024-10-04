Ограничить работу TikTok в Казахстане предложили сенаторы

По мнению сенаторов это положительно повлияет на сохранность общественного порядка.

Сенатор Геннадий Шиповских предлагает соцсети жестче модерировать свой контент. В депутатском запросе, адресованном главе правительства Олжасу Бектенову, он поднял вопрос необходимости усиления регулирования соцсети TikTok в Казахстане. По его словам, сегодня многие страны, придерживаясь внутренних правил, запретили работу этой платформы. Парламентарий обеспокоен «негативным влиянием контента на растущее число пользователей платформы, среди которых немало подростков и детей», передает Sputnik.

«Некоторый контент TikTok отрицательно влияет на поведение детей и может привести их к ложным идеям и зависимости. К примеру, Кыргызстан запретил TikTok и сделал шаг для сохранения детской психики. Кибербезопасность — одна из главных проблем цифрового мира. Франция и другие страны, усомнившись в методах сбора информации пользователей TikTok, также ввели ограничения. Казахстану тоже важно обратить внимание на кибербезопастность», — заявил депутат.

Сенатор подчеркнул, что сохранность и безопасность личных и государственных данных напрямую связана с нацбезопасностью. А говоря о стримах в соцсети, Геннадий Шиповских заявил, что в них проводят конкурсы, которые могут повлиять на здоровье человека в физическом и моральном плане.

«В TikTok часто встречается контент, вызывающий спорные и ложные мнения, что в свою очередь, может разобщить общество. Несмотря на то, что это выглядит как развлекательный контент, мы видим, что это влияет на здоровье человека», — подчеркнул он.

В качестве примера он приводит игры, проигравшему в которых приходится выполнять унизительные задания победителя — такие, как выпить зеленку, показать нижнее белье, облить себя шлангом для мытья машины и так далее. Депутат предложил ряд мер для защиты детей и усиления национальной безопасности.

«Платформа TikTok должна предоставить четкий алгоритм для выявления и ограничения контента, содержащего экстремизм, радикализм, сепаратизм, чрезмерно опасного и противоречащего моральным ценностям контента», — подчеркнул он.

Кроме того, по мнению парламентария, TikTok также должен предоставить возможность ограничивать контент в соответствии с возрастом пользователя. Например, как это делает YouTube в детском приложении.

«Необходимо рассмотреть механизм блокировки детей в возрасте до 13 лет с помощью технологии Face ID в случае входа в TikTok с телефона родителей. В противном случае просим заблокировать платформу TikTok в нашей стране», — подчеркнул он.

По мнению депутата, решение этих проблем станет шагом к сохранению здоровья и моральных ценностей граждан страны, а также к снижению распространяющихся среди молодежи опасных привычек.