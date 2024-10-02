Минцифры помогает компаниям выходить на рынки Китая и привлекать инвестиции для развития цифровых решений

Будет создан Международный хаб в Китае для развития стартапов из Казахстана и стран Центральной Азии.

В рамках Global Digital Trade Expo в Китае казахстанские компании при участии и поддержке министра цифрового развития Жаслана Мадиева подписали ряд меморандумов для развития цифровых решений в Казахстане и продвижения стартапов в другие страны.

Первый меморандум касается Казахстанско-Китайского проекта всестороннего стратегического сотрудничества в области совместного строительства и управления «Умного порта Кольжат».

Ранее по приглашению Президента РК Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетил Республику Казахстан с государственным визитом. 3 июля 2024 года Главы двух государств опубликовали «Совместное заявление Китайской Народной Республики и Республики Казахстан», в котором согласились, что «обе стороны продолжат одновременно содействовать модернизации и реконструкции портов на китайско-казахстанской границе и постоянно улучшать пропускную способность портов».

Также в рамках поездки был подписан меморандум о взаимопонимании между Hangzhou Zhenxin Digital Technology Co., Ltd., с партнерами Hangzhou Electric Power ConstructionEquity Investment Co., Ltd. и «Kazakhstan-ChinaProject Cooperation Consulting limited» и ТОО«Aitu — Платежные решения» (входит в группу компаний BTS Digital). Интеграция с развитием и обеспечением безопасности китайско-казахстанских платежей ускорит создание платежной системы на основе юань-тенге, повысит устойчивость платежной и клиринговой систем в юанях-тенге, а также предотвратит и устранит риски и скрытые опасности в платежной сфере. Это будет содействовать созданию и продвижению трансграничной платежной системы юань-тенге, приносить пользу мировой экономике и торговле удобными, безопасными и эффективными платежными услугами, а также играть важную и конструктивную роль в глобальном управлении в области платежей, е-коммерции.

Казахстанский стартап GrowthVision Pro Ltd. подписал меморандум о взаимопонимании с Центром инновационного сотрудничества Центральной Азии в Ханчжоу. Будет создан Международный хаб в Китае для развития стартапов из Казахстана и стран Центральной Азии, предоставляя поддержку в виде обучающих ресурсов, отраслевой экспертизы и сетей контактов, поддержки в привлечении инвестиции, масштабирования и их выхода на рынок Китая. Кроме того, китайские стартапы получат аналогичную поддержку для выхода на рынки Центральной Азии. Хаб будет фокусироваться на таких отраслях, как искусственный интеллект, цифровая экономика, зеленые технологии, агротехнологии и другие. Хаб будет проводить образовательные программы, воркшопы и тренинги для стартапов, помогая им адаптироваться к китайскому рынку и привлекать местных партнеров и инвесторов. Важное внимание будет уделяться передачам технологий, нормативно-правовому сопровождению и выходу на китайский рынок.