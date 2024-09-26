Китайская компания реализует проект строительства солнечной электростанции в Казахстане

Председатель правления АО «НК «Kazakh Invest» Ержан Елекеев провел встречу с председателем совета директоров «China Datang Corporation Ltd.» Цзой Лейем.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов корпорации в Казахстане. Приветствуя китайских представителей, Е. Елекеев информировал их о работе Kazakh Invest в привлечении прямых иностранных инвестиций и выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, в частности, в отрасли углехимии.

«Казахстан обладает огромным потенциалом в углехимии благодаря богатым запасам сырья, которых, по некоторым оценкам, должно хватить на 300 лет. Современные технологии позволяют производить широкий ассортимент продукции для различных отраслей с минимальным воздействием на окружающую среду. В этой связи оценочный потенциал углехимии в Казахстане составляет $25 млрд», — отметил Е. Елекеев.

В свою очередь, Ц. Лей сообщил казахстанской стороне о ходе реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии мощностью 500 ГВт в Казахстане с последующим строительством линии электропередач протяженностью 180 км с 5-ю подстанциями. В рамках прорабатываемого проекта корпорацией был подписан меморандум о взаимопонимании с Акиматом Алматинской области. На данный момент в целях реализации проекта ведется поиск земельного участка площадью 2000 га.

По итогам встречи стороны договорились сформировать рабочую группу для изучения инициатив в сфере энергетики и реализации перспективных инвестиционных проектов.

Китайская China Datang Corporation Ltd. является одной из пяти крупнейших государственных энергетических компаний. Годовая добыча угля составляет 30 млн тонн, а производительность газа из угля — порядка 2 млрд м3. Корпорация обеспечивает 60% снабжения электроэнергией и 30% снабжения газом г. Пекин. Активы Datang расположены в 31 провинциях Китая и в более чем 10 странах мира. В функцию корпорации входят генерация, теплоснабжение, добыча угля и химическая промышленность, финансирование и комплексные услуги в энергетическом секторе.