Внедрение навигационных пломб в ЕАЭС: новый этап автоматизации и упрощения таможенного контроля в Казахстане

В 2023 году вступило в силу Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Оно предусматривает возможность отслеживания товаров при их перемещении по территориям двух и более государств-членов ЕАЭС. Поправки в закон РК «О транспорте в Республике Казахстан», по вопросам внедрения навигационных пломб подписаны Главой государства 21 мая 2024 г. В рамках реализации закона приняты 5 НПА.

Кроме того, как отметил на пресс-конференции в СЦК и. о. заместителя председателя КГД МФ РК Габит Оразов, в целях автоматизации таможенного контроля ж/д перевозок в третьи страны расширяется интеграция информационных систем органов государственных доходов и национального железнодорожного перевозчика.

«Автоматизация процесса декларирования транзита предусматривает исключение предоставления бумажных документов и проставление на них таможенных отметок; внедрение регистрации и выпуска транзитных деклараций в автоматическом режиме; проведение госконтроля на основе анализа системы управления рисками (СУР); сокращение времени таможенного оформления одного контейнерного поезда с 3 часов до 30 минут», — сообщил спикер.

Также проводится пилотный проект по автоматизации и цифровизации бизнес-процессов приема, выдачи и транспортировки багажа физических лиц МЦПС «Хоргос». Внедрено «Единое окно по экспортно-импортным операциям», где автоматизированы разрешительные документы ряда министерств. В целях исключения необходимости многократного представления подтверждающих документов и сведений реализована интеграция с 19 сторонними информсистемами.