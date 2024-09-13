В Минтранспорта рассказали о цифровизации транспортного контроля

Наряду со строительством дорог стоит задача обеспечения их сохранности.

Общая протяженность автодорог в Казахстане составляет 95 тыс. км, из которых 25 тыс. — республиканская сеть. В текущем году в стране идет рекордное количество работ по ремонту и строительству автомобильных дорог — это порядка 12 тыс. км. Наряду со строительством дорог стоит задача обеспечения их сохранности. Одним из основных факторов, способствующих разрушению дорог, является проезд тяжеловесных автотранспортных средств с нарушением разрешенных масс. Транспортный контроль на дорогах протяженностью 95 тыс. км осуществляется силами 47 передвижных постов, то есть на 1 пост приходится до 2 тыс. км. Поэтому полный охват контролем всех дорог, силами только передвижных постов, практически невозможен. В этой связи в сфере транспортного контроля внедряется цифровизация, где исключается человечески фактор в процессе проверок. Об этом сообщил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК Али Алтай.

Согласно закону, установка автоматизированных станций измерения на автодорогах республиканского значения отнесена к компетенции АО «КазАвтоЖол», а на местных — МИО. По итогам предварительного анализа местные исполнительные органы готовы установить 150 АСИ именно на основных местах заезда автотранспортных средств в города. На республиканских дорогах «КазАвтоЖол» планирует установить около 70 АСИ.

«Существующая практика привлечения к административной ответственности за нарушения, фиксируемые через АСИ, происходит путем вызова правонарушителей в территориальные органы транспортного контроля, который является неэффективным, и присутствует человеческий фактор при принятии решений. Поэтому одновременно проводится работа по интеграции информационных систем Минтранспорта и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры для оформления штрафа по принципу „Сергек“ без участия человека», — отметил спикер.

В прошлом году в Астане начата работа по установке АСИ на семи основных точках заезда автотранспортных средств в город. В тех местах, где нет станций, будут установлены запрещающие знаки проезда грузовых автотранспортных средств с фиксацией через камеры «Сергек».

Для улучшения транзитного потенциала страны готовятся новые проекты в соответствии с новыми программными документами. До 2029 года планируется реализовать 10 крупных проектов общей протяженностью более 4 тыс. км. Ведется подготовка проектных документов, прорабатываются источники финансирования и механизм их привлечения.

«Для усиления общественного контроля за ходом автодорожных проектов будет запущена единая цифровая платформа e-joldar, где будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских. Платформа включает планирование работ, контроль качества, целевое использование средств, будут опубликованы данные по протяженности и стоимости дорог, их состоянии. Все данные будут в открытом доступе», — заявила на пресс-конференции в СЦК заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МТ РК Анар Габдуллина.

В 2025 году платформа заработает в пилотном режиме для проектов среднего ремонта, а полностью она будет запущена в 2026 году.