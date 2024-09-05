ASUS представила серию коммерческих ноутбуков ExpertBook P на выставке IFA 2024

Компания развивает технологии искусственного интеллекта для бизнеса.

В этом году на выставке IFA компания ASUS представляет ExpertBook P — новейшую серию коммерческих ноутбуков для продуктивной работы в офисе, командировках или дома. Универсальность, высокая производительность и бескомпромиссная безопасность этих устройств отвечают самым строгим критериям для современных бизнес-решений.

Флагманская модель серии ExpertBook P5 (P5405) — первый ИИ-ноутбук ASUS нового поколения с функциями Copilot+, предназначенный для руководителей высшего звена и владельцев бизнеса, которым необходим максимально производительный и портативный вариант. Благодаря 14-дюймовому экрану с разрешением 2,5K и новейшим возможностям искусственного интеллекта, реализованным в процессоре Intel Core Ultra (Серия 2) с нейронным процессором (NPU) производительностью 48 TOPS, ноутбук ExpertBook P5, заключенный в стильный цельнометаллический корпус, предлагает непревзойденную производительность для самых взыскательных бизнес-пользователей. Кроме того, ExpertBook P5 получит бесплатное обновление для поддержки функций Copilot+ PC, чтобы оставаться в авангарде новейших технологических достижений.

Для тех, кто предпочитает более экономичные по стоимости варианты, прекрасным выбором станет ноутбук ExpertBook P3 (P3405/P3605). Эта модель доступна в форматах с 14- или 16-дюймовым дисплеем и предлагает сочетание высокой производительности с поддержкой продвинутых функций ИИ ASUS. ExpertBook P3 хорошо подойдет для тех, кому необходимо надежное устройство для повседневной работы с важной коммерческой информацией. Несмотря на тонкость и легкость устройства, его цельнометаллический корпус отличается высокой прочностью.

Ноутбук ExpertBook P1 (P1403/P1503) прекрасно подходит для административного персонала и специалистов, которым необходима высокая вычислительная производительность в сочетании с доступной стоимостью. Эта модель ноутбука представлена в вариантах с 14- и 15-дюймовым экраном с разрешением FHD. ExpertBook P1 сочетает в себе высокую производительность, широкую функциональность и экономичность благодаря практичному пластиковому корпусу.

Компания ASUS предлагает решения, которые позволяют переосмыслить взаимодействие пользователей с компьютером, не просто учитывая современные потребности бизнеса, но и предвосхищая их. Ноутбуки серии ExpertBook P предназначены для деловых поездок, повседневной работы в офисе и продуктивного выполнения важных коммерческих задач. Они созданы, чтобы повысить производительность, оптимизировать рабочие процессы и обеспечить информационную защиту коммерческой деятельности на всех уровнях бизнеса.

Ноутбуки серии ExpertBook P помогают повысить продуктивность рабочих процессов благодаря передовым возможностям ИИ

Встроенные инструменты ASUS AI ExpertMeet и ExpertPanel, реализованные в ноутбуках серии ExpertBook P, помогают повысить продуктивность и эффективность повседневной работы. Функция AI ExpertMeet повышает эффективность виртуальных совещаний с помощью передовых инструментов искусственного интеллекта. Благодаря переводу, выполняемому искусственным интеллектом, участники дискуссии могут беспрепятственно общаться, даже если они говорят на разных языках. При этом никакая важная информация не потеряется при переводе. Еще одна функция помогает выделить ключевые моменты и основные пункты дискуссии, чтобы участникам было проще сосредоточиться на поставленных задачах без необходимости в повторных встречах и переговорах.

ExpertPanel — это своего рода командный центр, автоматически управляющий настройками системы для оптимизации производительности на основе текущих моделей использования. В результате взаимодействие пользователя с системой становится более комфортным, устройство работает максимально эффективно, экономятся время и энергия. Алгоритмы на основе искусственного интеллекта управляют настройками энергопотребления, продлевая время автономной работы ноутбука при выполнении критически важных задач, и обеспечивают наиболее эффективное распределение системных ресурсов.

Благодаря использованию продвинутых инструментов искусственного интеллекта ноутбуки серии ExpertBook P расширяют возможности для продуктивного выполнения бизнес-задач и упрощают сложные рабочие процессы. Видеоконференции, аудиосовещания и онлайн-презентации по качеству изображения и звучания на этом ноутбуке практически не отличаются от очных встреч лицом к лицу с коллегами. Набор продвинутых инструментов с применением искусственного интеллекта в ноутбуках серии ExpertBook P помогает достигать большего с меньшими усилиями, заставляя переосмыслить возможности коммерческих ПК.

Бескомпромиссная информационная безопасность на всех уровнях

В современную цифровую эпоху, когда киберпреступники изобретают все более изощренные способы для несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, инженеры ASUS оснастили ноутбуки серии ExpertBook P многоуровневой системой безопасности для защиты данных на всех этапах вплоть до уровня BIOS. Этот комплекс мер информационной безопасности устанавливает новые стандарты защиты для коммерческих устройств.

Ноутбуки серии ExpertBook P наделены комплексной системой защиты, охватывающей все аспекты системы, включая надежную защиту для BIOS от низкоуровневых атак. Такие функции, как безопасный запуск (Secure Boot) и встроенный TPM-модуль, защищают систему от несанкционированного вмешательства в прошивку и ПО, обеспечивая информационную безопасность сразу с момента включения устройства. Эти средства защиты BIOS соответствуют стандарту NIST SP 800-155, устанавливающему строгие требования к безопасности встроенного ПО и устранению потенциальных уязвимостей.

ASUS Business Support: улучшенная производительность и бесперебойная работа

Программа ASUS Business Support является важнейшим элементом, реализованным ASUS в стремлении обеспечить пользователям непревзойденный уровень поддержки и максимальную надежность. Обширная сеть сервисных центров — основополагающий фактор, который повышает ценность каждого ноутбука серии ExpertBook P и гарантирует, что коммерческие пользователи могут положиться на продукцию ASUS не только в плане передовых технологий.

Хорошо понимая важнейшие потребности современного бизнеса, компания ASUS разработала систему Business Support, превосходящую обычный набор сервисных услуг. Это не просто гарантия — это комплексный пакет услуг, включающий ремонт на месте, специализированную техническую помощь и круглосуточную поддержку клиентов. Надежная система сервисной поддержки гарантирует, что каждый пользователь ExpertBook может получать индивидуальные решения своих технических проблем, что особенно важно для непрерывного функционирования бизнеса.

Наделив серию ExpertBook P всесторонней поддержкой, ASUS оперативно решает возникающие проблемы и заботится о долгосрочном благополучии своих бизнес-клиентов. Это стремление проявляется в расширенной гарантии, широком спектре доступных сервисных услуг и стратегическом размещении сервисных центров ASUS по всему миру. Новейшие технологии в сочетании с надежной поддержкой по программе ASUS Business Support помогают коммерческим партнерам и клиентам ASUS обрести уверенность на пути к достижению целей.

Сочетание элегантного дизайна и высочайшей надежности

Ноутбуки серии ExpertBook P выполнены в стильном дизайне, подчеркивающем их деловую направленность. В этих устройствах воплощено гармоничное сочетание эстетики и функциональности, надежности и изысканности. Таким образом, пользователи получают высокую производительность одновременно с портативностью и безупречным стилем оформления.

Эргономичный дизайн ноутбуков серии ExpertBook P включает такие улучшения, как увеличенные колпачки и высокий ход клавиш (1,5 мм) для комфортного набора текста. Тачпад увеличенного размера обеспечивает более плавное и удобное управление жестами. В системе охлаждения ExpertCool используются радиаторные выходы особой конструкции, исключающие обратный тепловой поток независимо от того, открыта или закрыта дисплейная крышка. Порты ввода/вывода перенесены на левую сторону корпуса, освобождая место справа, что более удобно для правшей.

Надежность ноутбуков серии ExpertBook P гарантирована успешным прохождением строгих испытаний на прочность по военно-промышленному стандарту: каждая модель проходит тестирование по американскому военно-промышленному стандарту MIL-STD-810H, включая воздействие экстремальных условий окружающей среды, а также падения, ударов и вибрации, чтобы гарантировать надежность в условиях даже не слишком бережной повседневной эксплуатации.

Компания ASUS продолжает развитие серии ExpertBook P. В будущем линейка будет расширяться за счет устройств новых форм-факторов, включая настольные компьютеры и моноблоки, которые будут представлены в 2025 году.