Правительства и эксперты в области технологий обсуждают усиление региональных обязательств по цифровой инклюзии и трансформации

Эксперты собрались, чтобы обсудить важнейшие задачи преодоления цифрового разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Они призвали к внедрению прорывных решений, созданию согласованных политических рамок и увеличению инвестиций в инновации, способствующие устойчивому развитию. Министерская конференция по цифровой инклюзии и трансформации, организованная Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в сотрудничестве с правительством Казахстана, направлена на содействие созданию более инклюзивных цифровых экономик и обществ. В центре внимания — преодоление цифрового разрыва, улучшение цифровой связности, обеспечение качественного обучения цифровым навыкам и укрепление доверия и безопасности в цифровом пространстве.

«Цифровизация стала нормой. Она трансформирует наши экономики, открывает новые возможности для создания ценности и изменяет общественные структуры, помогая решать ключевые задачи устойчивого развития. Однако цифровая трансформация также связана с экономическими, экологическими и социальными рисками невиданной сложности и неопределенности», — заявила заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный секретарь ЭСКАТО Армида Салсия Алишахбана в своем вступительном слове.

Несмотря на то, что 96% населения региона охвачено мобильными широкополосными сетями, лишь треть из них активно использует интернет-услуги. До 40% людей остаются без доступа к интернету, и многие из них принадлежат к социально незащищенным и малозначительным группам населения. Этот разрыв также прослеживается по линии доходов, возраста, образования, географического положения и пола.

Подчеркивая значимость цифровой трансформации, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов отметил: «Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании отметил, что Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Именно они открывают новые горизонты для бизнеса, образования и здравоохранения, обеспечивают экономический рост и расширяют возможности для миллионов людей. Мы активно развиваем эти направления. Сегодня наша страна входит в число 30 самых оцифрованных государств мира и занимает 8 место по оказываемым онлайн-услугам. Более 90% всех государственных услуг доступны для населения с мобильных устройств. До конца 2029 года в стране планируется выстроить полноценную экосистему, которая обеспечит равный доступ населения и бизнеса к цифровым ресурсам. Цифровая инклюзия — это важный элемент, без которого невозможно достичь поставленных целей. Только через сотрудничество, обмен знаниями и лучшими практиками мы сможем обеспечить устойчивое и процветающее будущее для всех. Мы готовы делиться опытом и знаниями».

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, был избран председателем конференции. Министр заявил о важности международной конференции.

«Казахстан стремится к устойчивому цифровому будущему. Уже 30 лет наша страна является полноправным членом ЭСКАТО, и мы продолжаем развиваться в духе партнерских отношений, используя лучший мировой опыт. Мы благодарим ЭСКАТО ООН за возможность провести в нашей стране это важное и масштабное мероприятие. В этом году министерская конференция посвящена вопросам цифровой инклюзии и трансформации на глобальном уровне. Наше цифровое правительство делает все возможное, чтобы каждая государственная услуга была доступна всем жителям страны — от деревень до мегаполисов. Это значительно улучшает качество жизни наших граждан. Для их удобства мы интегрировали государственные услуги на популярные цифровые платформы, которые они используют в повседневной жизни» — рассказал Жаслан Мадиев.

В первый день конференции ЭСКАТО представила Отчет о цифровой трансформации в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 2024 год. В нем рассматривается, как цифровые технологии будут структурно и необратимо влиять на траекторию изменения климата. Доклад включает 27 примеров, демонстрирующих потенциал цифровых решений в таких областях, как инфраструктура, управление, мобильность, промышленность и торговля, снижение рисков бедствий, сельское хозяйство и экосистемы биоразнообразия.

Доклад показывает, что по мере масштабирования использования продвинутых цифровых технологий наступает переломный момент, после которого выбросы углекислого газа начинают снижаться. Кроме того, расширенное использование геопространственных данных, основанных на искусственном интеллекте, улучшает точность и своевременность систем раннего предупреждения, что помогает адаптироваться и смягчать последствия изменения климата в разных странах.

В конференции и сопутствующих мероприятиях принимают участие делегаты из более чем 30 стран, а также представители технологической индустрии, стартапов, академических кругов, международных организаций, молодежи, бизнеса и гражданского общества. Ожидается, что конференция завершится принятием Астанинской министерской декларации по цифровой инклюзии и трансформации.

Вниманию участников конференции представлена стартап-аллея, организованная крупнейшим технопарком Центральной Азии Astana Hub, где демонстрируется более 50 лучших казахстанских стартапов и крупных IT-компаний.

На полях конференции правительство Казахстана также проведет День технологий Казахстана, где будут представлены ведущие технологические компании, стартапы и цифровые инновации страны, такие как SmartBridge, Smart Data Ukimet и eOtinish.