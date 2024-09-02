ИИ в eGov и развитие телекома – Президент выступил с посланием

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента обнародовал послание народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

В нем Президент отметил, что Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Так, следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу электронного правительства. Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии.

«Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к этой работе. В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Необходимо также продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. А с предпринимателями, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят, будут «разбираться».

Кроме того, в следующем году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Президент подчеркнул важность этого проекта для Казахстана с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных.

«В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов. Предстоит усилить связь лучших университетов с реальным сектором экономики. Требуется синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Это позволит придать импульс отраслевым инновациям, раскрыть потенциал прикладной науки в вузах», — считает Глава государства.

Еще одна из важных задач — улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к вопросу защиты природы, для чего следует продолжить широкое внедрение передовых технологий в эту сферу, а также наладить работу современной системы мониторинга эмиссий.

Следует также поддерживать в обществе идеологию закона и порядка. Широкое проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь сопровождается ростом числа рода мошенничеств. Поэтому, по мнению Президента, особенно важным в современных реалиях становится знание основ экономики и финансов, обладание элементарными цифровыми навыками.

«В этой связи хочу отметить проект „Қарызсыз қоғам“, инициированный партией „Amanat“ для повышения финансовой грамотности граждан. В прошлом году проект охватил 65 тысяч человек, и в текущем году он будет значительно расширен. Правительству совместно с финрегуляторами необходимо внедрить в школах и вузах образовательные программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил всем уполномоченным органам принять решительные меры для противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям.