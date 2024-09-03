Багдат Мусин ответил на жалобы казахстанцев по качеству связи

До конца сентября он обещал разъяснить ситуацию.

Глава «Казахтелекома» Багдат Мусин прокомментировал жалобы граждан на качество связи. Он провел анализ и до конца сентября обещает выступить с докладом, передает Sputnik.

Также Мусин напомнил, что в Казахстане три мобильных оператора.

«За мобильного оператора, который принадлежит „Казахтелеком“, я конечно буду отвечать, — сказал он. — При этом без разницы, как мы себя позиционируем и в каких рейтингах. Главное, работать от сегодняшнего состояния. Сегодняшнее состояние мобильной связи не удовлетворяет жителей столицы, и мы должны просто развиваться и сделать так, чтобы быть лучше чем вчера. Сравнивать себя с собой вчерашним».