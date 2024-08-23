Прямой эфир: PROFIT Industry & Energy Day 2024

Трансляция с конференции о цифровизации промышленности и энергетики Казахстана.

23 августа в Астане проходит конференция PROFIT Industry & Energy Day 2024, где обсуждаются информационные технологии в промышленности и энергетике.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Цифровизация промышленности и энергетики. Лаура Саламат, эксперт в области цифровой трансформации промышленности.

9:50 — Промышленность и энергетика сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Малые и контейнерные ЦОДы — лучшее решение для энергетики и промышленности. Николай Королев, директор ТОО «Амперэль».

11:10 — Современная система промышленной безопасности. Умная каска Atom 4.0. Семен Одинец, владелец продукта Proteqta, Softline.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Вызовы и решения в вопросах цифровизации промышленных компаний. Жанара Аманжолова, директор Центра компетенций для промышленных компаний «MindRevolve-Komek_EDUCATION».

12:20 — «… у ИБП у нашей села батарейка!». Андрей Поцелуев, директорТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Возможности и сценарии применения Microsoft Copilot для Microsoft 365. Владислав Барковский, руководитель департамента развития продаж облачных сервисов, MUK Group.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — От цифрового до интеллектуального месторождения. Калилалло Байтасов, CIO Elcos.

14:20 — Технологии нового химического комплекса. Игорь Георгиади, генеральный директор ТОО «ЕвроХим-Каратау».

14:40 — От промышленной безопасности к цифровой трансформации горного производства. Рустем Канафин, руководитель проекта «Тиражирование системы позиционирования персонала и транспорта на рудниках», ТОО «Корпорация Казахмыс».

15:00 — Ключевые ESG-риски и направления работы для промышленного сектора. Василий Калабин, менеджер корпоративного управления и устойчивого развития, KPMG на Кавказе и в Центральной Азии.

15:20 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.