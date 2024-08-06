NITEC и ARPCE подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровых технологий

Стороны намерены сотрудничать в области технической поддержки систем мониторинга и наращивания потенциала в сфере цифровых технологий.

АО «Национальные информационные технологии» и Национальный регулирующий орган почтовой и электронной связи Республики Конго (ARPCE) подписали меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных и цифровых технологий. Церемония подписания меморандума состоялась в рамках официального визита Президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (Denis Sassou Nguesso) в Казахстан.

В результате подписания меморандума АО «НИТ» и ARPCE намерены сотрудничать в области технической поддержки систем мониторинга и наращивания потенциала в сфере цифровых технологий. Также ожидается, что стороны наладят обмен опытом в области цифровой трансформации и электронного правительства. Кроме того, в планах у сторон проводить обучение для сотрудников обеих организаций.

Напомним, что на сегодняшний день Казахстан занимает высокие позиции в международных рейтингах в области электронного правительства. Согласно United Nations E-Government Survey, наша страна находится на 8 месте по индексу качества онлайн-услуг, а также на 28 месте среди 193 государств по индексу развития электронного правительства (UN Global E-Government Development Index).