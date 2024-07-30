В цифровой формат переведены все школьные учебники

Запущен новый сервис Bilim для школьников.

Все школьные учебники переведены в цифровой формат и теперь доступны на 11 различных платформах. Это позволит ученикам и учителям быстро и удобно получать доступ к необходимым материалам независимо от местоположения. Как отмечают в правительстве, к июню 2024 года качество интернета в школах Казахстана улучшилось втрое. Это значительное улучшение стало важным шагом в направлении цифровизации образования и предоставления учащимся современных и доступных образовательных ресурсов, передает Liter.kz.

«Для повышения доступности образовательных ресурсов был запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGov Mobile. Сервис предоставляет учащимся и их родителям возможность получать образовательные материалы и дополнительные ресурсы прямо со смартфонов и планшетов», — говорится в сообщении.

Кроме того, был расширен перечень цифровых документов на портале электронного правительства — добавлены аттестат о среднем образовании и дипломы о техническом и профессиональном образовании. Это нововведение облегчает процесс получения и проверки документов, необходимых для поступления в учебные заведения и при трудоустройстве.