Цифровой научный портал запущен на ЕО НИС

Портал способствует координации усилий в области науки и инноваций, что содействует устойчивому развитию экономики и общества.

По инициативе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства науки и высшего образования РК на базе ИС «Единое окно Национальной инновационной системы» AstanaHub запущен Цифровой научный портал. ЦНП призван содействовать развитию науки в приоритетных направлениях, обеспечивать широкий охват научного сообщества и создавать возможности для взаимодействия и сотрудничества между учеными, инноваторами, государственными органами, бизнесом, недропользователями и международными партнерами.

На портале можно публиковать научные исследования, организовывать мероприятия, получать доступ к базам данных и экспертным знаниям. Для пользователей также доступен модуль «База лабораторий E-labs», предоставляющий информацию о лабораториях, оборудовании и научных организациях.

Представителей научных организаций приглашают зарегистрироваться на портале и внести информацию о своих лабораториях. Это поможет эффективно демонстрировать научные ресурсы, привлекать новых партнеров и расширять сеть профессиональных контактов.