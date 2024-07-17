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Какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 июля.

17 июля 2024 15:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

МЦРИАП подготовило приказ «Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов», передает Zakon.kz.

Так, в перечень персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов, вошли:

— фамилия, имя, отчество;
— транскрипция фамилии и имени;
— дата и место рождения;
— национальность;
— пол;
— семейное положение;
— гражданство (прежнее гражданство);
— дата приобретения гражданства РК;
— дата утраты гражданства РК;
— индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
— портретное изображение (оцифрованная фотография);
— подпись;
— юридический адрес, дата регистрации (снятия с регистрации) юридического адреса.

Данные документа, удостоверяющего личность:

— наименование документа;
— номер документа;
— дата выдачи документа;
— срок действия документа;
— орган, выдавший документ.

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