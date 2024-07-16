Доверенность юридического лица теперь можно оформить в цифровом виде

Сервис значительно упрощает и ускоряет процесс предоставления руководителями организаций доверенностей своим работникам.

Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии» сообщает о запуске сервиса «Цифровая доверенность юридического лица» в мобильном приложении «eGov Business».

Ранее руководители юридических лиц оформляли доверенности исключительно в бумажной форме, это занимало определенные временные и финансовые затраты на транспортные расходы и канцелярские товары. Также отсутствовала возможность проверки легитимности таких доверенностей.

Теперь руководители юридических лиц могут легко и безопасно путем подписания ЭЦП выдавать в онлайн-формате доверенности своим сотрудникам, что делает взаимодействие внутри организации еще более эффективным, прозрачным и удобным.

Для выдачи онлайн доверенности пользователю необходимо:

— авторизоваться в мобильном приложении eGov Business;

— на главной странице войти во вкладку «Доверенности» и нажать на «Создать доверенность»;

— заполнить необходимые поля, нажать «Создать доверенность» и далее нажать «Подписать».

После подписания поверенному физическому лицу поступает уведомление в Личный кабинет приложения eGov Mobile. Далее информация о действующей доверенности хранится в разделе «Цифровые документы». У первого руководителя юридического лица есть возможность ознакомиться со всеми ранее выданными доверенностями во вкладке «Доверенности» приложения eGov Business.

Онлайн-доверенность представляет собой современный и безопасный способ управления доверенностями, позволяя сотрудникам оперативно действовать от имени компании.