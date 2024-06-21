Samsung Electronics и Федерация по спортивному программированию будут вместе готовить IT-специалистов

Стороны заключили меморандум о партнерстве.

В рамках сотрудничества планируется проведение в регионах Казахстана различных мероприятий и соревнований как по спортивному программированию, так и стандартному кодингу.

«Мы делаем одно большое дело — развиваем IT-отрасль в Казахстане. Всячески стараемся поддерживать начинающих программистов и пытаемся обучить профессиям будущего все больше юных казахстанцев. Теперь совместными усилиями, думаю, нам удастся поднять уровень программирования в стране на новые высоты», — отметил Берик Умаров, руководитель отдела корпоративных коммуникаций Samsung Electronics Центральная Евразия.

Участников ждут встречи с опытными разработчиками из различных компаний и ведущими специалистами в области спортивного программирования. Таким образом, юные разработчики могут получить ценные советы, вдохновение от профессионалов.

Федерация по спортивному программированию была создана в 2023 году. За такой короткий срок общественное объединение открыло представительства в 11 регионах Казахстана и активно выстраивает экосистему спортивного программирования, проводя обучение и турниры среди школьников, студентов и преподавателей. Здесь участники черпают для себя ценные знания, чтобы успешно выступать на международных олимпиадах.

У Samsung Electronics богатый опыт в этом направлении. Уже который год компания реализует социально-образовательную программу Samsung Innovation Campus, которая охватила 30 стран и свыше 120 тысяч студентов по всему миру. На курсах школьники и студенты бесплатно осваивают самые востребованные IT специальности. В Казахстане проект запустили в 2017 году. Обучение проводится по трем направлениям — Python & Big Data, Android-разработка и Интернет вещей. За это время около 10 тысяч юных казахстанцев сумели освоить азы программирования.