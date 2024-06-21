Huawei запускает программу Regional Seeds for the Future 2024

В ней могу принять участие студенты ИКТ-академий в Узбекистане.

Компания Huawei объявила о начале отбора на программу Regional Seeds for the Future 2024, которая состоится в Узбекистане в августе 2024 года. Программа предназначена для студентов ИКТ-академий Huawei, заинтересованных в глобальных инновациях и цифровых технологиях.

Цель программы — предоставить студентам возможность погружения в международную среду инноваций и цифровизации, а также способствовать развитию их навыков в области устойчивого развития и предпринимательства.

К участию в программе приглашаются студенты старших курсов (3 и 4 курс), имеющие средний балл не менее 3,0 или входящие в 30% рейтинга преподавателей, а также обладающие высоким уровнем владения английским языком. Кандидаты должны проявлять интерес к инновациям и цифровизации, устойчивому развитию и межкультурной коммуникации в сферах, связанных с ИКТ.

Студенты, желающие принять участие, должны подать следующие материалы на указанный адрес электронной почты seedskaz@huawei.com:

— Резюме на английском языке

— Транскрипт академической записи

— Сопроводительное/мотивационное письмо на английском языке

— 3-минутное личное видео, отражающее цель участия в программе на английском языке

— Дополнительные материалы, такие как награды, признания, сертификаты

— Подтверждение регистрации в ИКТ-академии Huawei соответствующего университета.

Подача заявок открыта до 1 июля 2024 года. Дополнительная информация о программе доступна на официальном сайте Huawei.