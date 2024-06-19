Астрофизик Лоуренс Краусс, группа Moldanazar, учитель химии и тик-токер Улан Усенов: впервые в Алматы пройдет фестиваль IQ BBQ.

Настоящий праздник науки и технологий под открытым небом.

24 августа в Алматы состоится семейный научно-музыкальный фестиваль IQ BBQ. В программе: выступления ведущих ученых и звезд научпопа, концерт Moldanazar, выставка art& science проектов, мастер-классы по нейросетям, детские лаборатории и многое другое. IQ BBQ — это open-air пространство для неформального общения ученых, популяризаторов науки, представителей технологического бизнеса, деятелей искусства и жителей Алматы.

Темами мероприятия станут современные технологии, в том числе блокчейн, виртуальная реальность, робототехника и искусственный интеллект. Гости фестиваля смогут узнать, когда человечество сможет заселиться на Марс, какие ресурсы будут самыми дорогими через 100 лет, заменит ли искусственный интеллект художников и писателей, как отличить контент, сгенерированный нейросетью, от работы графического дизайнера и как криптовалюты меняют банковскую систему.

Пространство фестиваля — это несколько тематических зон: лекторий от звезд научпопа; art& science кластер; выставка роботов; интерактивная зона для всей семьи с мастер-классами, научной лабораторией и игротекой; фудкорты; главная музыкальная сцена и многое другое. Партнер фестиваля, Yandex Qazaqstan, представит на мероприятии свои инновационные технологии и разработки, с которыми посетители смогут взаимодействовать в интерактивном формате. Кроме того, будет организован специальный трек для IT-профессионалов, где обсудят развитие искусственного интеллекта с точки зрения продукта, разработки и этики.

В лектории фестиваля выступят американский астрофизик, специалист в области космологии и директор проекта Origins университета штата Аризона Лоуренс Краусс, химик-тиктокер и победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Улан Усенов, писатель, научный журналист и разрушитель биологических мифов Александр Панчин, физик-теоретик и специалист по квантовой физике Алексей Федоров, теоретик искусства и современный художник Дмитрий Гутов, доктор биологических наук и член Academia Europaea Михаил Гельфанд, директор по развитию искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов и многие другие.

Музыкальные хедлайнеры мероприятия: синти-поп группа Moldanazar и еще один исполнитель, чье имя пока держится в секрете.

Early birds билеты доступны по ссылке.

«Мы готовим настоящий праздник науки и технологий под открытым небом. Собираем уникальную программу, в которой все гости фестиваля смогут найти что-то для себя: от научных открытий до современного искусства и блокчейна. Мы хотим, чтобы каждый вдохновился, по-новому взглянул на свою жизнь и задумался о том, как можно победить старение или как научиться общаться с AI. Наука и технологии касаются всех нас, и мы хотим показать, как они прекрасны и удивительны», — рассказывают организаторы фестиваля IQ BBQ.