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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
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Аттестат о среднем образовании появится в eGov Mobile

Документ доступен в разделе Bilim.

13 июня 2024 10:02, Profit.kz
Рубрики: Образование, Общество

С текущего года аттестат о среднем и общем образовании в цифровом формате будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile, передает Liter.kz.

«Для этого в мобильном приложении eGov Mobile необходимо пройти на новый сервис Bilim, где в разделе „Мои дети“ будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — рассказала и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, месяц назад Министерство просвещения РК запустило новый сервис Bilim в eGov Mobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и др. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.

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