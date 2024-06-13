Аттестат о среднем образовании появится в eGov Mobile

Документ доступен в разделе Bilim.

С текущего года аттестат о среднем и общем образовании в цифровом формате будет доступен в мобильном приложении eGov Mobile, передает Liter.kz.

«Для этого в мобильном приложении eGov Mobile необходимо пройти на новый сервис Bilim, где в разделе „Мои дети“ будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — рассказала и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, месяц назад Министерство просвещения РК запустило новый сервис Bilim в eGov Mobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и др. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.