В метро Алматы ввели оплату проезда по биометрии

Запущена инновационная система Face Pay.

Теперь пассажиры метро в Алматы могут оплачивать проезд с помощью биометрии лица, без использования смартфона или платежной карты. Для этого достаточно подойти к турникету «Оплата по Face Pay» и посмотреть в камеру. Деньги за проезд спишутся с банковской карты, которую пользователь прикрепит в приложении Halyk в разделе «Платежи».

«Этот удобный и безопасный способ оплаты проезда основан на искусственном интеллекте. Система уже работает на всех станциях метро после успешного тестирования на двух станциях. Этот метод особенно полезен в метро во время часа пик, так как значительно экономит время. В то же время пассажиры могут по-прежнему использовать привычные методы оплаты», — отметил руководитель управления цифровизации Алматы Олжас Жанабек.

Алматинский метрополитен ежедневно перевозит до 100 тысяч пассажиров. С начала года перевезено 11 млн пассажиров, тогда как за аналогичный период 2023 года — 10,3 млн.