КТЖ внедряет собственные цифровые технологии

Они предназначены для повышения безопасности движения поездов.

Департаментом безопасности движения КТЖ и филиалом «Главный вычислительный центр» разработаны Автоматизированная система «Безопасность движения» и информационный комплекс «Инфо-центр».

Автоматизированная система «Безопасность движения» (АС БД) состоит из двух модулей: автоматизированная система «Ревизор по безопасности движения» (АС РБ) и автоматизированная система «Анализ рисков безопасности движения» (АС АР). АС РБ введена в постоянную эксплуатацию в 2016 году и пришла на смену системы «Автоматизированное рабочее место «Ревизор». Благодаря этому сохранена информация по безопасности движения на сети КТЖ за последние 10 лет. Автоматизированная система «Анализ рисков безопасности движения» разработана в этом году. Она анализирует и оценивает риски на основе статистических данных по допущенным отклонениям.

АС БД позволяет исключить человеческий фактор, бумажную волокиту, оптимизировать работу специалистов. Кроме того, система оперативно обрабатывает информацию из разных регионов страны, объективно оценивает степень риска, возникающего для безопасности движения поездов. В режиме реального времени руководство КТЖ имеет возможность получить информацию о состоянии безопасности движения по отделениям дорог и отдельно взятых подразделений всех уровней управления.

Информационный комплекс «Инфо-центр» предназначен для информирования руководителей КТЖ и отделений дорог актуальными данными по эксплуатационной работе, состоянию подвижного состава, инфраструктуре и безопасности движения. Комплекс в реальном режиме времени обеспечивает визуализацию участков отделения дороги, отображает данные всех систем в виде интерактивных дашбордов. Для удобства восприятия информации предусмотрена цветовая индикация выполнения/невыполнения плана, снижения/роста нарушений безопасности движения. На сегодняшний день завершена опытная эксплуатация комплекса в Кызылординском, Актюбинском, Шымкентском, Костанайском отделениях грузовых перевозок. Ведутся работы по тиражированию на остальные отделения и корпоративный уровень КТЖ.