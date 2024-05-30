В Алматы завершился QazPost Demo Day Fintech 2024

30 мая в Алматы в SmArtPoint прошел второй презентационный QazPost Demo Day Fintech, организованный АО «Казпочта».

Как и прошлой осенью форум привлек внимание большой аудитории специалистов в области цифровых технологий и ознаменовался запуском ряда перспективных проектов. Официальными партнерами мероприятия выступили Freedom Pay, Airba Fintech и Digital Sales.

Второй год подряд Казпочта проводит QazPost Demo Day Fintech, ставший авторитетной площадкой для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с IT и digital индустрией, а также презентации новых проектов Казпочты. Это и не удивительно, ведь Казпочта проходит через сложный процесс трансформации постепенно превращаясь в логистическую компаний и полноценный финансовый институт, который не только ориентируется на современные тренды, но и создает их.

Ключевая цель, к которой в настоящий момент стремится компания — это стать важным инфраструктурным партнером для участников рынка электронной коммерции и финтеха в Казахстане и для этого у Казпочты есть все необходимые инструменты.

В частности, в рамках QazPost Demo Day 2024 Казпочта презентовала сервис открытых API — Bank-as-a-Service (BaaS) — проект по созданию цифрового банка для партнеров на базе инфраструктуры Казпочты. Именно эта платформа будет использоваться для реализации коллаборации QazPost с одной из крупных казахстанских компаний. По сути, речь идет о создании цифрового банка прямо в приложении партнера на инфраструктуре почтового оператора. Открыть свой цифровой банк с помощью такой технологии можно за несколько месяцев.

В частности, благодаря интегрированному каналу связи между QazPost и Airba Fintech, пользователи нового приложения Казпочты, а также маркетплейса Казпочты теперь смогут оформить товар в рассрочку или получить кредит наличными прямо в новом супер-приложении оператора.

Как отметили участники QazPost Demo Day Fintech 2024, роль инфраструктуры Казпочты постепенно становится все более важной для финтех компаний в Казахстане, помогая им экономить ресурсы и время при создании инновационных решений поскольку они могут воспользоваться уже готовой инфраструктурой почтового оператора. Также, QazPost активно участвует в крупномасштабных проектах АО «Национальная платежная корпорация» (НПК), выступив агентом эмитента цифрового тенге. Итоги этого пилотного проекта, завершившегося 1 мая также были презентованы в рамках форума.

Кроме того, совместно с НПК Казпочта готовит запуск онлайн-онбординга для предоставления таких услуг как открытие карты или счета в формате онлайн. Данная услуга будет реализована на базе технологии ЦОИД 2.0, а Казпочта станет первой крупной компанией, реализовавшей новый проект на обновленной платформе от НПК.

Продолжает компания уделять внимание и своим розничным клиентам, специально для которых было разработано новое супер-приложение QazPost, также презентованное на Demo Day. В приложении теперь доступны, как почтовые, так и финансовые сервисы Казпочты. Например, через приложение можно отслеживать посылки, вызвать курьера, воспользоваться услугами таможенного оформления Keden, а также услугой доставки товаров из США и Германии — Keruen. Кроме того, пользователям нового мобильного приложения Казпочты, доступны все виды операций по картам компании.

«Мы проводим QazPost Demo Day Fintech во второй раз и видим, что подобный формат мероприятий востребован представителями ИТ-индустрии и интересен более широкой аудитории казахстанцев. Digital индустрия является одной из приоритетных отраслей нашей экономики и очень важно, что такая большая и авторитетная компания как Казпочта выступает зачинателем серьезных перемен на рынке digital услуг. Мы стали серьезным инфраструктурным партнером для участников финтех рынка, а это означает, что скоро в Казахстане появятся новые интересные онлайн сервисы и IT проекты», — отметила Асем Болатжан, управляющий директор АО «Казпочта».

Казпочта сегодня может обслуживать финтех-проекты разного типа сложности. К примеру. эмитировать электронные деньги, использовать цифровой тенге, а также в ближайшем будущем благодаря партнерству с Binance Kazakhstan пополнять кошельки клиентов Binance Kazakhstan через инфраструктуру Казпочты. Binance Kazakhstan — это регулируемая платформа по обмену цифровых активов на территории МФЦА.

Об этом стороны подписали соглашение о сотрудничестве, а также уже показали MVP своего сервиса. Также в рамках QazPost Demo Day Fintech было подписано соглашение с микрофинансовой организацией KMF, которая предоставит возможности получения займов для предпринимателей в отделениях Казпочты.

Как и все знаковые события национального оператора, участие в QazPost Demo Day Fintech 2024 было открыто не только для IT-специалистов, собственно участников финансового рынка, финтех и платежных организаций, но и для всех желающих. Помимо почти 150 человек посетивших QazPost Demo Day 2024 лично, еще несколько сотен зрителей наблюдали презентации через онлайн-трансляцию, организованную QazPost.