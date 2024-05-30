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  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
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Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в правительстве

Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного интернета.

30 мая 2024 10:09, Profit.kz
Рубрики: Общество

Вопросы реализации проектов в сфере телекоммуникаций обсуждены на совещании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с участием представителей операторов связи и местных исполнительных органов.

Рассмотрен ход реализации проектов по прокладке сетей связи в сельских населенных пунктах и волоконно-оптических линий по дну Каспийского моря, меры по развитию сетей 5G и реализации указа Главы государства о либерализации экономики.

В рамках совещания Роман Скляр поручил ускорить темпы исполнения проектов и подключения качественного интернета. Перед акиматами и операторами связи поставлена задача ускорить разработку проектно-сметной документации по установке антенно-мачтовых сооружений.

Для наращивания транзитного потенциала по передаче данных будет форсирована работа по прокладке линий связи по дну Каспийского моря и строительству гипермагистрали «Запад — Восток». Отдельное внимание уделено качественному оказанию услуг связи и доступа к интернету, а также оперативному устранению нарушений по обращениям граждан.

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