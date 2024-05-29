TNS+ отдадут в DAR?

Veon хочет продать половину телекоммуникационного оператора TNS Plus.

Глобальный цифровой оператор VEON Ltd., предоставляющий конвергентные услуги связи и онлайн-сервисы, подписал соглашение о продаже 49% доли казахстанской компании в сфере телекоммуникационной инфраструктуры ТОО «TNS Plus» (TNS+) своему партнеру, группе компаний DAR. TNS+ — международный оператор, предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг в области голосовой связи, доступа в интернет, передачи данных, прозрачных цифровых каналов, IP VPN, IPLS и услуг дальней связи коммерческим операторам связи, а также крупным компаниям в корпоративном сегменте.

Закрытие сделки зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов в Казахстане.

«Это соглашение — часть нашей asset-light стратегии. Beeline Казахстан — цифровой локомотив Казахстана с широким спектром продуктов: от приложения для финансовых услуг Simply до развлекательной платформы BeeTV и инновационного бренда Izi. Дочерняя компания Beeline Казахстан, занимающаяся разработкой программного обеспечения — QazCode — является одним из инициаторов внедрения искусственного интеллекта в стране. Эта сделка позволит нам сконцентрироваться на этих направлениях и оптимизировать управление инфраструктурными услугами, передав их в надежные руки наших партнеров», — сказал Каан Терзиоглу, генеральный директор группы компаний VEON.

«Эта сделка отражает наш позитивный взгляд на экономику Казахстана и ее устойчивые показатели. В течение последних 18 лет TNS+ инвестировала значительные средства в строительство обширной оптоволоконной сети протяженностью более 14000 км по всему Казахстану, соединяющей все крупные города и соседние страны. Мы продолжаем инвестировать в развитие активов телекоммуникационной инфраструктуры и цифровые инновации», — сказал Алидар Утемуратов, генеральный директор и основатель DAR.