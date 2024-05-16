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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Антикор опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Багдата Мусина

Напомним, 30 апреля указом главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности главы МЦРИАП.

16 мая 2024 10:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

После освобождения от должности Багдата Мусина в Казнете распространилась информация о том, что на него якобы заведено уголовное дело. Пресс-служба Антикора прокомментировала эту информацию, передает Kazpravda.kz.

«В настоящее время в производстве агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б. Б. не имеется», — заявили в ведомстве.

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