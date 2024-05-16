Антикор опроверг информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Багдата Мусина

Напомним, 30 апреля указом главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности главы МЦРИАП.

После освобождения от должности Багдата Мусина в Казнете распространилась информация о том, что на него якобы заведено уголовное дело. Пресс-служба Антикора прокомментировала эту информацию, передает Kazpravda.kz.

«В настоящее время в производстве агентства по противодействию коррупции и его территориальных подразделений уголовных дел в отношении бывшего министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Мусина Б. Б. не имеется», — заявили в ведомстве.