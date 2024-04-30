Багдата Мусина освободили от должности министра цифрового развития

Опубликован указ Президента.

Указом Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Приказ опубликован на сайте Акорды 30 апреля.

Багдат Мусин родился в 1983 году в Павлодарской области, в городе Экибастуз. В 2004 году окончил Университет имени С. Демиреля. Свою карьеру начал в 2004 году как главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». В последние годы работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С июля 2019 года был избран членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК. Занимал пост главы МЦРИАП с сентября 2020 года.