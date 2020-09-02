В Казахстане новый министр цифрового развития

Указ о назначении Багдата Мусина подписан Президентом.

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Соответствующий указ появился на сайте Акорды сегодня.

Напомним — ранее Багдат Мусин являлся советником Президента по цифровизации. 20 июля он был освобожден от должности и назначен вице-министром цифрового развития. До этого должность министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК занимал Аскар Жумагалиев.

Багдат Мусин родился в 1983 году в Павлодарской области, в городе Экибастуз. В 2004 году окончил Университет имени С. Демиреля. Свою карьеру начал в 2004 году как главный инженер-программист, начальник отдела, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии». В последние годы работал председателем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. С июля 2019 года был избран членом Национального совета общественного доверия при Президенте РК.