Рынок мониторов: не смотри наверх

На встрече с журналистами и блогерами в Валенсии (Испания) компания AOC поделилась своим видением рынка и тенденциями, а также представила новые модели мониторов.

AOC основана на Тайване и известна казахстанским потребителям не понаслышке. Первые упоминания о ней в отечественных медиа датируются еще 2010-м — именно тогда она вышла на рынок Казахстана. С тех пор AOC сменила свое позиционирование, получив европейскую прописку со штаб-квартирой в Амстердаме. На сегодня компания входит в число лидирующих европейских производителей дисплеев. Кстати, в 2009 и 2011 годах AOC, то есть, TPV Technology купила эксклюзивные права на продажу мониторов под маркой Philips в мире и телевизоров в Китае. Собственно, компания активно развивает два бренда причем, находятся они в разных нишах. Тем ценнее было услышать мнение компании о будущем рынка мониторов. Которое вовсе не выглядит скучным.

Забегая вперед, отметим, что в целом количество геймеров (а здесь находится очень сильный драйвер для рынка мониторов) уверенно растет из года в год. Ожидается, что к 2026 году их количество (ПК) достигнет 909 млн, для консолей тот же показатель прогнозируется на уровне 683 млн. То есть, примерно каждый пятый житель планеты — это либо уже геймер, либо потенциальный геймер.

Модели и тенденции — что будет же завтра, что есть сейчас

Начнем с того, что мониторы, движимые потребностями геймеров и профессиональной средой (дизайн, постпродакшн и прочее) становятся все более быстрыми, более корректными с точки зрения калибровки и отображения цветов (об этом позже и чуть подробнее). И при этом — не обязательно шире, так как диагонали практически уперлись в возможности человека с точки зрения углового зрения. История с изогнутыми матрицами так же реализована и давно уже сошла с позиций авангарда в мейнстрим. Поэтому, да — тут бал правит и скорость, и дизайн. И они остаются актуальными во все времена.

Сегодня, AOC говорит уже о 540Hz серийных моделях со временем отклика всего 0,2 ms (для старшей модели и 1 ms для младшей). Причем, мониторы для геймеров уже предкалиброваны прямо на фабрике, имеют всякие дизайнерские изыски вроде кронштейнов для наушников, встроенных прямо в мониторы, целого USB-хаба прямо на борту монитора, встроенных спикеров и т. д. По крайней мере, такими инновациями обладает новая линейка мониторов AGON Pro. Дизайн тоже поле для фантазии — здесь RGB подсветка на бэк-панели монитора, «рубленные» грани — в общем, все что наверняка понравится геймерам. Диагонали — от 24,1 до 24,5 дюймов, матрицы — TN eSports (модель AG246FK) или Fast IPS (модель AG256FS). Цены — от 699 евро для старшей модели и от 449 — для младшей.

Более широкая геймерская линейка (G4-серия) — это мониторы 180Hz и 280Hz с временем отклика до 1 ms, построенные на панелях Fast IPS или VA, с диагоналями от 23,8 до 27 дюймов. Здесь тоже такие подходы в дизайне — рубленные грани «воздушная» подставка и прочие находки. Цены достаточно демократичные — от 159 до 199 евро.

Если акцентироваться на конкретных моделях-новинках, то речь идет о мониторах U32U3CV и U27U3CV с поддержкой разрешения 4K (3840×2160 пикселей) и частотой обновления 60Hz. Модели построены на матрицах Nano IPS*. Третья модель — Q27U3CV получила матрицу IPS с поддержкой разрешения 2560×1440 пикселей и частоты 75Hz. Время отклика для всех моделей 4 ms, 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E <2, поддержка технологии синхронизации изображения Adaptive Sync и сертификация VESA DisplayHDR 400. AOC U3 Graphic Pro Q27U3CV имеет на борту HDMI 1.4, вход DisplayPort 1.4, выход DisplayPort 1.4, LAN, 2х USB-C и 4х USB-A. Плюс спикеры. Для модели U27U3CV — 2х HDMI 2.0, 1х DisplayPort 1.4, LAN, 3х USB-C, 4х USB-A и KVM-свич. У U32U3CV набор интерфейсов аналогичен. Все эти модели, как понятно из контекста, входят в линейку Graphic Pro U3 Series — то есть, ориентированы на профессиональную аудиторию. Чуть позже мы вернемся к этой ним еще.

Несколько слов о Philips EVNIA. Эти мониторы («изогнутые»), базируются на технологии OLED. OLED, кстати, это фирменная технология для Philips EVNIA. Моделей в линейке две — 49M2C8900 и 49M2C8900L. Как понятно из аббревиатуры — строятся они на 49-дюймовых матрицах, их разрешение DQHD (32:9) 5120×1440 при 240Hz и 144Hz, соответственно, а время отклика всего 0,03 ms. Стоят такие устройства соответственно — от 999 евро.

Серия Philips EVNIA 8000 (32M2N8900 и 27M2N8500) выглядит демократичнее: диагонали, соответственно, 32 и 27 дюймов, разрешением 3840×2160 и 2560×1440, а время отклика 0,03 ms. Цена — от 799 евро.

Кстати, по оценке AOC, основные тренды для игровых мониторов таковы (в скобках рост спроса на технологии у потребителей к 2023 году): FHD 180Hz (+13%), QHD/UHD (рост спроса на 37%), OLED, mini LED (+323%), UHRR (Urta High Refresh Rate) 240HZ (+66%), Ultra Wide (+42%).

Калибруй это, калибруй то

Один из ключевых анонсов, который идет как бы в ногу с анонсом линейки Graphic Pro U3 Series — это глубокая поддержка технологий от Calman (Calman Ready). Calman является мировым лидером в области калибровки и цвета (клиенты Calman — от Netflix до Warner Bros.). Как заявляют в компании, использование технологии Calman в Graphic Pro U3 Series обеспечивает точность цветопередачи при простоте калибровки/использования. На практике (упрощенно) это выглядит так: устройства, оснащенные технологией, обмениваются данными с соответствующим софтом (Portrait Displays), который и обеспечивает калибровку, в том числе, в автоматическом режиме (технология AutoCal).

Сам факт такого сотрудничества AOC и Calman выводит Graphic Pro U3 Series на совершенно новый уровень, создавая устойчивый спрос на мониторы линейки в узкой, но весьма требовательной среде.

Оценит рынок

Когда мы говорим о «нескучном» будущем для мониторов, мы предполагаем, что эволюция для них вовсе не заканчивается даже после того, когда достигнуты некие физические уровни, после которых она уже не так очевидна. Снижение цен на них — это тоже эволюция. Как и фундаментальные открытия, как те, например, которые могли бы реинкарнировать идею 3D.

С точки зрения цифр констатируем, что AOC очень уверенно себя чувствует (лидирует) на этом рынке (+55% к 2023 году), а Philips находится на 8 позиции с ростом +101% (к 2023 году). Говоря же о рыночных позициях AOC в Казахстане, нужно отметить, что компания находится в тройке лидеров, при этом, имеет хорошие шансы упрочить свое положение.

*Nano IPS. В технологии Nano IPS на обычную (W-LED) подсветку экрана наносится слой наночастиц (отсюда и название Nano IPS). Они поглощают свет с определенной длиной волны, например, ненужные оттенки желтого и оранжевого, благодаря чему улучшается точность передачи оттенков красного. Экраны Nano IPS предлагают цветовой охват значительно шире обычного — до 98% DCI-P3 (135% sRGB). Это обеспечивает поддержку HDR и позволяет воспроизводить более реалистичные, яркие и насыщенные цвета.