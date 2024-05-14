IT-специалисты в погонах: АФМ РК привлекает талантливую молодежь

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан делает ставку на молодые кадры, владеющие передовыми знаниями в области IT.

Заместитель председателя АФМ Женис Елемесов провел серию встреч со студентами ведущих вузов Алматы — КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. К. Сатпаева и университета Д. А. Конаева, чтобы лично рассказать о деятельности ведомства и привлечь талантливую молодежь. Встречи, проходившие в формате открытого диалога, были посвящены знакомству студентов с работой АФМ и актуальными задачами, стоящими перед агентством. Женис Елемесов подробно рассказал о борьбе с финансовыми пирамидами, лудоманией, отмыванием доходов, финансированием терроризма и незаконным оборотом криптовалют. Формат открытого диалога позволил студентам не только узнать о сложной и многогранной работе АФМ, но и получить компетентные ответы на интересующие их вопросы, передает Liter.kz.

Особое внимание студентов привлекла возможность трудоустройства в АФМ. Молодые люди активно интересовались условиями работы, перспективами карьерного роста и требованиями к кандидатам. Возможность внести свой вклад в обеспечение финансовой безопасности страны и борьбу с современными угрозами, используя свои знания в области IT, стала привлекательной перспективой для многих студентов.

Представители вузов, в свою очередь, высоко оценили важность подобных встреч для выпускников. Они подчеркнули, что знакомство с деятельностью АФМ поможет молодым специалистам сделать осознанный выбор профессии, определиться с дальнейшим трудовым путем и найти свое призвание в сфере обеспечения безопасности и правопорядка.