Выход на зарубежный рынок, создание дата-центра: чем запомнилась beetech conf 2024

В этом году конференция собрала более 1 000 человек.

27 апреля в Алматы прошла четвертая IT-конференция beetech conf, которую организовывали Beeline Казахстан и QazCode. Это ежегодная конференция для dev-специалистов разных направлени — инженеров, дата-сайентистов и менеджеров. В программе этого года было 30+ докладов от локальных и зарубежных спикеров, воркшопы и квартирники. О том, чем запомнилась конференция, читайте ниже.

Качественные выступления от практиков

Главным «козырем» конференции организаторы считают программу. Поэтому при отборе докладов учитывались актуальность темы и эксклюзивность контента. В итоге из 140 заявок было отобрано более 30 докладов, которые распределились между стримами Engineering, Big Data и Management. Например, в стриме Big Data выступал спикер из NVIDIA, Олег Овчаренко, который рассказывал о том, как в компании создавали корпоративного ассистента. Бахыт Назиров, сo-founder UvU, рассказывал об опыте пивота проекта, а Ксения Белоцерковец из Bank Centercredit говорила о построении релизного цикла с учетом контроля качества. Также на конференции выступили специалисты из Booking, Tinkoff, Tele2/Altel, Kolesa Group, Bereke Bank и др.

«Своя» аудитория

С каждым годом аудитория конференции становится больше и качественнее. Благодаря отборному контенту и принципу peer-to-peer уже второй год подряд организаторы объявляют полный sold out за две недели до мероприятия с момента открытия регистрации.

Конференция больше ориентирована на мидл-специалистов, поэтому организаторы стараются сделать beetech conf интересной для всех: практиков, владельцев бизнеса и стартаперов. А те, кто не успел купить билет и присутствовать на конференции, могут посмотреть видеозаписи выступлений на YouTube-канале beetech. Сейчас там доступны записи выступлений прошлых лет.

Про IT на казахском

В этом году организаторы анонсировали сбор докладов на двух языках и решили разбавить программу казахоязычным докладом о преимуществах проактивного подхода к обеспечению эффективности и безопасности систем. Его подготовила Асылтас Арманова, инженер по информационной безопасности из MSSP.GL.

В будущем организаторы надеются увеличить долю казахоязычных докладов.

Новый формат — квартирники

Это беседа экспертов на животрепещущую тему, при которой слушатели могут не только задавать вопросы, но и делиться своим опытом наравне с экспертами-участниками. Такой формат стал возможен благодаря тому, что все участники конференции — такие же практики, которым есть, что рассказать.

Такой подход для конференции новый, поэтому квартирников было четыре: о том, как разработать качественный цифровой продукт, как менеджеру мотивировать сотрудников, стоит ли нанимать джунов в IT-компанию и о том, как можно вывести казахстанский продукт на зарубежный рынок.

Участники последнего квартирника поделились своими инсайтами:

— Ербол Ахметов, директор офиса бизнес-программ Astana Hub: «Выходить на международные рынки так же легко, как и сложно. Философски звучит, но это действительно так. Если бояться и не готовиться — будет тяжело. Но если продукт зрелый, то все может пойти легко».

— Рауль Линдт, CPO Citix: «Самое главное, что нужно признавать, когда ты присутствуешь в 2-3 странах — ты больше не стартап, а корпорация. Нужно от многого, что есть в стартапе, отказываться. Но платформенные сервисы, функции продукта (ERP-система, онлайн-согласование документов, оцифровка процессов закупа) — под это должны появляться инструменты. Важно расписывать функции людей и жестко распределять обязанности. С точки зрения рынков, нужно учитывать их особенности. Например, в Турции очень любят политику и поговорить. Ты прилетаешь и у тебя запланировано три встречи. На самом деле будет 12 встреч, на каждой из которых два часа уйдет на чай, рассказы о семье и политике и 15 минут на разговор по делу. А в ОАЭ на 90% распространена семейная система управления бизнесом. То есть, если тебе не получается дописаться и попасть к СЕО, тебе нужно выйти на его родителей — отцов и матерей, которые принимают решения. Еще один инсайт: всегда есть ощущение, что в Европе и Америке есть классные продукты. Да, если смотреть на top of mind, так и есть. Но мы сейчас конкурируем с компаниями, которые делают те же цифровые продукты по управлению рекламой и контентом, и понимаем, что вполне конкурентоспособны. Если вы считаете, что делаете отличный продукт, не бойтесь выходить на новые рынки и конкурировать. Ну и изучайте конкурентов».

— Аскар Акшабаев, Co-founder, CTO, 1Fit: «Когда мы запускались в Лондоне, оказалось, что у них развита подписочная бизнес-модель, и она нам не совсем подходит. Все, что работает здесь, не совсем работает в других странах».

QazCode стремится стать передовой компанией по AI-решениям в Центральной Азии

CEO QazCode — Алексей Шаравар

В рамках конференции Алексей Шаравар, СЕО QazCode (IT-компания Beeline Казахстан), анонсировал создание первого в Центральной Азии GPU облака для разработки AI-продуктов на базе технологии NVIDIA. Это способствует ускорению обработки большого объема AI-задач за счет равномерного распределения нагрузки. Создание облака позволит QazCode предоставлять доступ к передовым AI-решениям как местным, так и международным клиентам, соответствуя лучшим стандартам и мировым практикам. Кроме того, компания планирует создать собственный дата-центр в Казахстане, что расширит возможности для развития инновационных технологий в стране.

«Создание собственного дата-центра открывает перед нами новые возможности для развития высоких технологий в Казахстане и способствует устойчивому росту национальной экономики», — заявил Алексей Шаравар.