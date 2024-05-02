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    29,5млрд тенге
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К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414

В соцсетях при этом появились предупреждения, что их нельзя открывать.

2 мая 2024 09:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

Казахстанцам на телефоны приходят сообщения с номера 1414. В соцсетях при этом появились предупреждения, что их нельзя открывать: якобы это делают мошенники после взлома сайтов центров обслуживания населения. Однако это не так — рассылка не является фейковой, передает Zakon.kz.

«Уважаемые пользователи! Рассылка от 1414 не является фейковой. Данное сообщение поступило тем пользователям, которые не зарегистрированы в eGov mobile. Мобильное приложение eGov mobile отправляет персональные SMS и push-уведомления в различных жизненных ситуациях, для прохождения опросов, а также для оповещения о новостях», — обратились в eGov к казахстанцам.

Отмечается, что можно перейти по указанной в рассылке ссылке и установить мобильное приложение eGov mobile.

Ранее сообщалось о том, что мошенники рассылают сообщения от имени Антикора.

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