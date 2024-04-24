Поиск Яндекса делает контент со всего мира более доступным на казахском языке

Поиск начал показывать англо- и русскоязычные статьи с нейросетевым переводом. Количество полезных материалов на национальном языке увеличилось более чем на 15 миллионов.

В интернете огромное количество иностранного контента. Например, в «Википедии» доступно более семи миллионов статей на английском языке, а на казахском — всего 240 тысяч. Теперь Поиск будет показывать иностранные статьи по запросам на казахском и сразу их переводить. Рядом с ними будет доступна ссылка на материалы на оригинальном языке. Статьи из русско- и англоязычных ресурсов переводит нейросеть, которая была обучена учитывать контекст. Так пользователи смогут получить в Поиске еще больше полезных ответов.

«Яндекс Казахстан стремится делать свои продукты еще более полезными и доступными, переводя их на национальный язык. Например, в прошлом году мы запустили функцию быстрых ответов на казахском языке — краткие факты под строкой поиска. Они позволяют пользователям экономить время и быстро находить нужную информацию на родном языке без необходимости переходить на другие сайты. Кроме того, в Браузере и приложении Яндекс с Алисой казахстанцы могут смотреть видео на национальном языке, даже если изначально ролик был записан на русском или английском. Перевести можно ролики, размещенные на YouTube, VK, Vimeo, Twitch и Coursera. Так пользователи получают доступ к лекциям мировых университетов», — говорит Александр Поповский, директор по развитию Поиска в Казахстане.