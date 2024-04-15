В Казахстане заработает единая база QR-кодов

До конца этого года Нацбанк опробует систему в пилотном режиме.

Со следующего года в Казахстане заработает единая система QR-кодов для всех банков. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Тимур Сулейменов. Единый QR-код позволит оплатить покупку приложением любого банка — он будем взаимочитаемым, передает Sputnik.

«Сейчас, когда вы приходите в магазин и хотите расплатиться с помощью QR-кода, у вас спрашивают: Halyk или Kaspi. И приложением Halyk банка невозможно рассчитаться по терминалу Kaspi, и наоборот. Это не совсем удобно и для потребителей, и для банков. А с начала следующего года, думаем, что в полноценном формате проект реализуем, и туда зайдут все банки без исключения», — пояснил Сулейменов.

Глава Нацбанка также прокомментировал опасения о сохранности персональных данных казахстанцев: «Вся персональная информация — кто инициировал транзакцию, в какой точке, сколько денег у него на счету, как его зовут — сохраняется в самом банке, как и сейчас. Мы будем видеть обезличенные транзакции, не персонифицированные». Также он добавил, что единая база — не замена системы уже существующих способов QR-оплат. Инфраструктура так и останется у банков, Нацбанк здесь выступает связующим мостом.