Дешевые аналоги гаджетов приобрели для павлодарцев с инвалидностью

Чиновник и поставщик отправятся за решетку.

Необоснованное завышение стоимости поставляемой продукции выявило Агентство по финансовому мониторингу. Под следствие попали заместитель руководителя управления координации занятости и исполнительный директор ТОО. Управление на основании государственных закупок заключило договоры с ТОО «Арт-Class» и ООИ «Аюм и Д» на поставку ноутбуков и сотовых телефонов. Они должны были иметь программное обеспечение для незрячих и глухих на 476 млн тенге. Однако поставщик купил дешевые аналоги на 133 млн тенге, передает Liter.kz.

«В отношении поставщика начато досудебное расследование по легализации незаконно добытых средств путем их конвертирования на счете в банке и за предпринимательскую деятельность с извлечением прибыли на сумму более 25 млн тенге», — рассказали в агентстве.

Чиновник управления получил девять лет лишения свободы, поставщик — семь с половиной лет. Последний должен казне 133 млн тенге.