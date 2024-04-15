Виртуального наставника и SMM-менеджера внесли в нацклассификатор профессий РК

Минтруда РК ведет работу по внесению изменений в нацклассификатор.

По сообщению ведомства, в проект обновленного национального классификатора планируют внести изменения по более чем 900 профессий, из которых 839 — будут новыми. НКЗ отражает наименования занятий, классифицирует их по уровню и специализации навыков в соответствии с видом выполняемых работ, передает Liter.kz.

Проект изменений сформировали по итогам обсуждения с госорганами, местными исполнительными органами, Федерацией профсоюзов РК и НПП «Атамекен». Были также учтены предложения от Ассоциаций работодателей, работодателей, зарегистрированных на Электронной бирже труда, разработчиков профессиональных стандартов и Атласа новых профессий и компетенций.

Среди новых необычных профессий, которые внесли в нацклассификатор занятий: специалист по проектированию «умных» дорог, инженер по надежности, маркетолог по энергетическому рынку, виртуальный наставник, SMM-менеджер и т. д.