Военные билеты оцифровали в Казахстане

Требование о предоставлении документа в оригинале при трудоустройстве или зачислении в учебное заведение отменено.

Минобороны совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Агентством РК по делам государственной службы провело интеграционные работы, которые позволяют работодателю получить ответ на запрос автоматически, передает Zakon.kz.

«Теперь сведения об отношении гражданина к воинской службе работодатель получает в автоматическом режиме, воспользовавшись ресурсом электронного правительства eGov. По законодательству юридические лица обязаны фиксировать данные об отношении к воинской службе граждан. Поэтому кадровые службы ранее требовали у них документы воинского учета (военные билеты, удостоверения о приписке, справки о подтверждении прохождения воинской службы). С прошлого года мы проводили работу по цифровизации этих процессов. В частности, разработали свою информационную систему и интегрировали ее с базами данных смежных госорганов. Новшество облегчает работу кадровым службам, освобождает граждан от необходимости тратить время на получение справок. И если раньше эти процессы занимали несколько недель, то сегодня это делается за один день», — пояснил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

Частные организации будут вести такой учет работников в информационной системе «Е-Еңбек», государственные учреждения — с использованием ресурса «Е-Қызмет».