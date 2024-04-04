Минцифры объявило итоги 2023 года венчурного фонда Tumar

За неполные 11 месяцев 2023 года командой было отсмотрено порядка 400 заявок.

В феврале 2023 года Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в рамках выполнения поручений Главы государства объявило о создании венчурного фонда Tumar Venture Fund LP. Ключевыми инвесторами фонда выступили Всемирный банк и МЦРИАП, действующие совместно в рамках проекта «Стимулирование продуктивных инноваций». Проект FPIP направлен на укрепление потенциала ключевых институтов национальной инновационной системы и предполагает введение рыночных механизмов отбора и сопровождения инновационных проектов и технологических стартапов, а также стимулирование участия в них частного сектора. Особое доверие, оказанное управляющей компании Фонда — White Hill Capital Ltd., позволило к концу года сформировать капитал из средств частных инвесторов и средств, выделенных в рамках проекта FPIP, в размере порядка 19 млн долларов. При этом сохраняется амбиция нарастить капитал до отметки в 35-50 млн долларов.

Ключевая задача фонда — поддержка и развитие региональных стартапов с выраженным акцентом на проекты из Казахстана. За неполные 11 месяцев 2023 года командой было отсмотрено порядка 400 заявок. Среди финалистов инвестиционного процесса оказались, например, такие имена как Codiplay, Zypl.ai и Jobescape. Принимая во внимание общее количество подписанных сделок, конверсия заявок в инвестиции составила порядка 1,5%, что соответствует негласному отраслевому стандарту.

Инвестированные в стартапы средства фонда уже приносят свои плоды в виде новых рабочих мест. К примеру, штат сотрудников в казахстанском стартапе Сodiplay вырос на 67%, составив 20 человек на конец 2023 года, и еще 7 человек получили возможность работать в этом стартапе на основании договоров ГПХ. Увеличение штата наблюдается во всех портфельных компаниях фонда.

Стартапы, получившие инвестиции от фонда, внедряют лучшие мировые практики в области корпоративного управления и ведения учета. Таким образом, помимо финансовой поддержки, фонд оказывает поддержку путем предоставления шаблонов документов для формирования отчетностей в соответствии с лучшими практиками.

Часть проектов, рассмотренных в 2023 году, была помещена в watchlist, то есть между «нет» и «да» есть промежуточная категория кандидатов, за кем продолжается наблюдение, кому приоткрываются немонетарные ресурсы команды. Из этой категории уже в первом квартале фондом могут быть анонсированы 2-3 новые сделки.

Были определены основные отраслевые приоритеты — EdTech, FinTech, IndustrialTech, при этом фонд готов к рассмотрению перспективных проектов из других отраслей. Популярный термин sector-agnostic хоть и применим, но понимается фондом несколько иначе чем принято. Будучи также стартапом, команда стремится разговаривать с проектами на одном языке, и только понятные смысловые конструкции, где у фонда есть запас экспертизы и способность привносить ценность, получают поддержку. Постоянно развиваясь и обучаясь, команда непрерывно расширяет горизонт новых инвестиционных возможностей и предпочтений.

Импульс собственного развития прослеживается в том числе через участие команды в профильных региональных мероприятиях. Фонд включен в активный диалог с лидерами мнений в рамках ежегодных Digital Almaty, CEVF, Digital Bridge, InMerge Innovation Summit, EdCrunch, Baku ID. Еще один немаловажный показатель — насмотренность. Открытие новых ниш невозможно без погружения, без коллаборации с партнерами в рамках demo days и pitch sessions. Частные примеры — Silkway Accelerator, Startup Garage, 500Global. По аналогии выстраиваются отношения с иными региональными партнерами. В частности, были заключены соглашение о сотрудничестве с SABAH.HUB (Азербайджан), Технологическим Университетом Таджикистана. Ведутся переговоры о возможных инвестициях/со-инвестициях, а также налаживании программ менторства, инкубации и акселерации на территории технопарков на базе крупнейших региональных университетов. Также недавно был официально открыт Al-Farabi Innovation Hub, который будет помогать стартапам выходить на ближневосточный рынок.