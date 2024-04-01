В Казахстане может появиться сервис-центр по обслуживанию «ветряков» на территории ЕАЭС

Токаев встретился с главой крупнейших машиностроительных компаний Сян Вэньбо.

Президент Токаев в ходе рабочего визита в Китай встретился с ротационным председателем совета директоров Sany Group Co. Ltd Сян Вэньбо. Президент обсудил с главой одной из крупнейших мировых машиностроительных компаний вопросы реализации совместных проектов в сфере «зеленой» энергетики, передает Sputnik.

«Китайской компании было предложено изучить возможность открытия в Казахстане регионального R&D центра, который будет обслуживать ее деятельность на рынке ЕАЭС. Корпорация участвует в реализации проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт и рассматривает возможности строительства завода по сборке башен, лопастей и гондол для ветроэлектростанций», - указывается в сообщении Акорды.

Глава государства отметил заинтересованность Казахстана в дальнейшем углублении взаимодействия с Sany Group Co. Ltd. Перспективным представляется также налаживание совместного производства в нашей стране спецтехники и комплектующих.

Глава государства пригласил Сян Вэньбо принять участие в Международном форуме Астана.